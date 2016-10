The Flaming Lips kündigen neues Album für Januar 2017 an

Ein Grund mehr, sich auf den nahenden Jahreswechsel zu freuen: Am 13. Januar 2017 bringen The Flaming Lips ihr neues Album raus! Nach dem Beatles-Tribute WITH A LITTLE HELP FROM MY FWENDS (2014) und der Kollaboration der Band für MILEY CYRUS & HER DEAD PETZ ist OCZY MLODY damit das erste eigenständige Studioalbum von The Flaming Lips seit TERROR (2013).

Bevor das Material, an dem die Band laut The Future Heart angeblich bereits seit 2012 arbeitete, der Weltöffentlichkeit zuteil wird, durfte sich ausgerechnet der Freitagskurs eines Yogastudios in Oklahoma glücklich schätzen: Nur hier lief seit Anfang Oktober eine exklusive Playlist von The Flaming Lips mit bislang unveröffentlichten Songs.

Die psychedelisch-verträumte Single „The Castle“ gibt es seit heute im Stream auf Spotify:

Ähnlich mystisch wie der Titel OCZY MLODY – polnisch für „Eyes of the Young“ – mutet auch der Rest der Tracklist an. Statt Miley’s toter Haustiere geht es hier um Zauberer, Hexen, Frösche mit dämonischen Augen und natürlich Einhörner: Mit dem Wunsch „There Should Be Unicorns“ sind wir ganz auf der Seite der Flaming Lips!

OCZY MLODY

1. Oczy Mlody

2. How??

3. There Should Be Unicorns

4. Sunrise (Eyes of the Young)

5. Nigdy Nie (Never No)

6. Galaxy I Sink

7. One Night While Hunting for Faeries and Witches and Wizards to Kill

8. Do Glowy

9. Listening to the Frogs With Demon Eyes

10. The Castle

11. Almost Home (Blisko Domu)

12. We a Famly