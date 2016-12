The Flaming Lips live in Berlin: Konzert wird ins Huxleys verlegt

Nur kurz nach der Veröffentlichung ihres neuen Albums OCZY MLODY am 13. Januar 2017 werden The Flaming Lips für einen exklusiven Live-Termin in Deutschland, genauer gesagt, in Berlin einkehren.

Ursprünglich war angedacht, dass die Band am 24. Januar 2017 in der Berliner Columbiahalle spielen wird. Das Konzert muss nun aber verlegt werden – von der Columbiahalle in Huxleys Neue Welt in Neukölln.

Alle bisher gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Des Weiteren gibt es nach wie vor Karten bei fkpscorpio.com und eventim.de zu kaufen.

The Flaming Lips werden bei der Show sicherlich einige Songs der neuen Platte spielen. Mit dabei ist wahrscheinlich auch „The Castle“, das bisher als Vorgeschmack auf die neue Platte dient: