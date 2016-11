The Killers versammeln all ihre Weihnachtssingles auf einem Album

The Killers schnüren den Sack zu: Nachdem die Band um Sänger Brandon Flowers in den vergangenen Jahren mit schöner Regelmäßigkeit eine Weihnachtssingle herausbrachte, tut sie das dieses Jahr wieder – und veröffentlicht zudem alle Songs auf einem Weihnachtsalbum.

Das Weihnachtsalbum der Killers heißt DON’T WASTE YOUR WISHES heißen, ist am 18. November via Apple Music und iTunes digital erschienen und kommt am 9. Dezember auf CD. Den neuen Song „I’ll Be Home For Christmas“, ein Bing-Crosby-Cover, kann man entsprechend im Stream hören, wenn man denn Kunde bei Apple Music ist. Immerhin kommt Song der mit einem Special Guest daher: Ned Humphrey Hansen war Brandon Flowers‘ Lehrer in der vierten Klasse.

Die Einnahmen aus den Verkäufen von DON’T WASTE YOUR WISHES kommen der Charity-Organisation RED zugute, die sich für AIDS-Kranke in Afrika einsetzt.

The Killers‘ „DON’T WASTE YOUR WISHES“ – die Tracklist:

01. A Great Big Sled

02. Don’t Shoot Me Santa

03. Joseph, Better You Than Me

04. “¡Happy Birthday Guadalupe!”

05. Boots

06. The Cowboys’ Christmas Ball

07. Feel It In My Bones

08. Christmas in LA

09. Joel the Lump of Coal

10. I’ll Be Home for Christmas