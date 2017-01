„The Last Jedi“: Der neue „Star Wars“-Film hat endlich einen Titel

Die Verkündung des Titels für den kommenden „Star Wars“-Film hat ungewöhnlich lange gedauert. Bei Episode VII stand „Das Erwachen der Macht“ bereits mehr als ein Jahr vor dem Kinostart fest. Die Bekanntgabe des Titels für „Episode VIII“ findet circa elf Monate vor dem Start statt.

„The Last Jedi“ wird die kommende Episode mit Luke Skywalker, Kylo Ren und Rey also heißen. Geht bei der Übersetzung nichts schief, dürfte der deutsche Titel dementsprechend „Der letzte Jedi“ sein. Der Titel könnte eventuell darauf anspielen, dass die von Daisy Ridley gespielte Rey nun von Luke Skywalker zur letzten Jedi-Ritterin ausgebildet wird. An der letzten Szene in „Das Erwachen der Macht“ fand sie den (bisher) letzten Jedi-Ritter auf einer einsamen Insel fernab vom eigentlichen Geschehen der Handlung. „Star Wars: The Last Jedi“ wird nahtlos an diese Szene anknüpfen, dies verriet Regisseur Rian Johnson bereits vor einigen Wochen. Oder ist der Titel sogar in der Mehrzahl zu übersetzten? „Die letzten Jedi“ würde eine ganz andere Bedeutung haben.

Die Meldung über den Titel des Films vermeldete das Portal Starwars.com. „The Last Jedi“ wird der letzte „Star Wars“-Film sein, in dem Carrie Fisher als General Leia zu sehen sein wird. Kinostart ist in Deutschland der 14. Dezember 2017. Der erste Teaser-Trailer zum Film wird in den kommenden Wochen erwartet.