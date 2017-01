„The Last Jedi“: Liebe „Star Wars“-Fans, lasst Euch bitte nicht zu Marketing-Vieh machen

Vor einer Woche haben Disney und Lucasfilm den Titel des kommenden „Star Wars“-Films verkündet. Und damit den Hype um die Reihe mal wieder kurz aufflammen lassen. „The Last Jedi“ ist der Titel der achten Episode. Und sind wir mal ehrlich: Er klingt ziemlich plump und nicht überraschend.

Allerdings ist „The Last Jedi“ ein Indikator dafür, wie gigantisch die Aufmerksamkeit für den nächsten Film, der im Dezember startet, bereits jetzt ist. Hätte Disney den Titel nur veröffentlicht, um zu testen, ob die Fans nach „Rogue One“ immer noch keine „Star Wars“-Überdosis haben, er wäre als äußerst erfolgreich zu verbuchen. Auch wenn das Logo nur minimal verändert wurde und der Titel beleidigend schlicht ist, begann sofort die große Debatte auf Twitter, YouTube und in Fanforen. Anbei das neue Logo und darunter der Vorgänger zu „Das Erwachen der Macht“:

Die einzige halbwegs interessante Frage, die das Logo zu „The Last Jedi“ aufwirft: Spricht der Titel von einem Jedi-Ritter oder von mehreren? Jedi funktioniert im Englischen im Singular und Plural. Stellt sich also die Frage, ob Luke und Rey die letzten Jedi sind oder gar noch mehr erweckt werden? Oder ob eben nur ein Jedi gemeint ist, der dann entweder Luke oder Rey wäre. Der deutsche Titel könnte aufschlussreich sein, den gibt es allerdings noch nicht. Die Optionen sind allerdings sowieso begrenzt und selbst das Wissen über die Anzahl der Jedi macht den Film weder spannender noch langweiliger. Es ist also müßig, überhaupt darüber zu diskutieren.

Das war es aber auch schon mit dem pseudo-spannenden Teil. Doch „Star Wars“-Fans auf Twitter und anderen sozialen Netzwerken gingen in der vergangenen Wochen Fragen nach, die wir an dieser Stelle gern beantworten möchten:

Ist die rote Farbe wichtig? Spoiler: Nein!

Die englischen Titel „The Force Awakens“ und „The Last Jedi“ bilden den Satz „The Force awakens the last Jedi“. Was im Himmels Willen könnte das nur bedeuten? Antwort: Ist doch völlig egal. Liebe „Star Wars“-Fans, macht Euch bitte nicht versehentlich zu Marketing-Vieh und diskutiert jede neue Info zum Film in epischer Länge. Ebenso wichtig schien in den vergangenen Tagen die Erkenntnis, dass der Schriftzug nun rot ist. Genauso rot wie das Logo von „Die Rückkehr der Jedi“. Eine anscheinend superwichtige Infos für einige Branchenmagazine und tausende Fans, die daraus aber letztendlich auch nichts Gescheites ableiten konnten. Denn könnte diese farbliche Parallele wichtig sein? Nein, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht.

Die einzig interessante Lehre ist eigentlich, dass Disney und Lucasfilm zu faul sind, um neue Logos zu entwerfen. Immerhin wurde der Schriftzug nur von Gelb in Rot geändert – mehr nicht. Zum Vergleich die Logos der ersten „Star Wars“-Filme:

Die Lehre aus der Aufregung um den neuen Titel „The Last Jedi“: Wenn Lucasfilm nur uninspirierte Titel und Logos auf die Fans abfeuert, dann sollten diese dem Studio nicht den Gefallen tun und einen riesigen Hype daraus machen. Zumal es für den Film am Ende sowieso nur relevant ist, was nach der Einblendung des Schriftzuges passiert.

Folgt uns auf Facebook!

Merken

Merken