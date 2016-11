The Last Shadow Puppets auf Französisch: Neues Video zu „Les Cactus“

Mit einem Cover von Leonard Cohens „Is This What You Wanted“ kündigten die Last Shadow Puppets eine neue EP an. „The Dream Synopsis“ wird am 2. Dezember mit insgesamt sechs Songs erscheinen. Das Cohen-Cover wird einer davon sein, ebenso „Les Cactus“, zu dem die Band nun ein neues Video veröffentlicht hat.

Es zeigt Alex Turner und Miles Kane bei einer leidenschaftlichen Performance mit äußerst viel Körpereinsatz, zumindest von Alex Turner. Das Original von „Les Cactus“ stammt von dem französischen Sänger Jacques Dutronc aus dem Jahr 1967.

https://www.youtube.com/watch?v=xf5apyds8Xk Video can’t be loaded: The Last Shadow Puppets – Les Cactus (Official Video) (https://www.youtube.com/watch?v=xf5apyds8Xk)

Die Tracklist der „The Dream Synopsis“-EP liest sich wie folgt:

A1. „Aviation“

A2. „Les Cactus“ (Jacques-Dutronc-Cover)

A3. „Totally Wired“ (The-Fall-Cover)

B1. „This Is Your Life“ (Glaxo-Babies-Cover)

B2. „Is This What You Wanted“ (Leonard-Cohen-Cover)

B3. „The Dream Synopsis“