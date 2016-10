The Shins teasern neues Album mit „I Gleek On Your Grave“-Video an

Song-Snippets auf Instagram, neue Songs bei Auftritten und James Mercers Bestätigung, dass es Anfang des kommenden Jahres ein neues Album geben soll – The Shins machen ihren Fans mit etlichen Teasern Lust auf die kommende Platte. Die Veröffentlichung des letzten Albums, PORT OF MORROW liegt bereits vier Jahre zurück.

Nun gibt es den nächsten Vorboten auf das neue Werk, leider nur in Form eines kurzen Videos, das offenbar den Titel „I Gleek On Your Grave“ trägt. Vielleicht handelt es sich dabei sogar um den Titeltrack des Albums.

Vor zwei Monaten hatte die Band nämlich bereits einen Instagram-Post mit eben dieser Bildunterschrift abgesetzt.

I Gleek on Your Grave Ein von theshins (@theshins) gepostetes Video am 11. Aug 2016 um 19:28 Uhr

Nach PORT OF MORROW haben The Shins sich 2014 mit dem Song „So Now What“ am Soundtrack von Zach Braffs Film „Wish I Was Here“ beteiligt. Es wird also Zeit für eine neue Veröffentlichung.