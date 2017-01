The Shins kündigen neues Album an, hört hier den ersten Song

Dass die Shins die Arbeit an ihrem neuen Album schon im vergangenen Jahr abschließen konnten, wissen treue Musikexpress-Leser natürlich schon seit August. Heute hat die Band um James Mercer Details zur Veröffentlichung der Platte bekanntgegeben und bietet den Song „Name For You“ vorab als Stream und Download an. Das fünfte Studioalbum der Band aus Portland heißt HEARTWORMS und steht musikalisch den drei ersten Shins-Werken näher als dem (noch) aktuellen Album PORT OF MORROW. Es umfasst elf Songs, von denen Ihr Euch den ersten hier im Stream anhören könnt.

https://www.youtube.com/watch?v=VnQKb2lHGes Video can’t be loaded: The Shins – Name For You (https://www.youtube.com/watch?v=VnQKb2lHGes)

Tracklist von HEARTWORMS

01 „Name for You“

02 „Painting a Hole“

03 „Cherry Hearts“

04 „Fantasy Island“

05 „Mildenhall“

06 „Rubber Ballz“

07 „Half a Million“

08 „Dead Alive“

09 „Heartworms“

10 „So Now What“

11 „The Fear“

Cover-Artwork des neuen Shins-Albums HEARTWORMS