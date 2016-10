„The Walking Dead“: Video vom Tod eines weiteren Negan-Opfers aufgetaucht

Am Sonntag startete in den USA die siebte Staffel von „The Walking Dead“, am Montagabend lief die erste Episode der Staffel auf Sky/Fox.Die große Frage vor der Premiere: Welche der Hauptfiguren würde von dem Schurken Negan (Jeffrey Dean Morgan) getötet werden. Die Antwort darauf: Es erwischte gleich zwei Figuren, Glenn und Abe.

Um bloß nicht zu verraten, wen es treffen würde, drehten die Verantwortlichen der Serie nicht nur die Todesszenen der letztendlich wirklich sterbenden Figuren, sondern warfen selbst am Set Nebelkerzen, indem sie jedes der potenziellen Opfer einmal sterben ließen. Und nun ist tatsächlich eine der alternativen Todesszenen aufgetaucht. Die Website „WeGotThisCovered“ veröffentlichte am Dienstag ein (grobkörniges) Video, das eindeutig den Tod der Figur Maggie (Laura Cohan) zeigt. Das Video könnt Ihr Euch direkt hier anschauen: