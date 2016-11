The Weeknd Pop-up-Store für STARBOY-Merch in Berlin

Am 25. November 2016 erscheint mit STARBOY das dritte Studio-Album von The Weeknd. Die in Kooperation mit Bravado entwickelte Merchandising-Kollektion zum Album ist streng limitiert und wurde bereits Anfang November in wenigen ausgewählten Shops, beispielsweise bei Opening Ceremony in New York oder Selfridges in London, angeboten – und war sofort ausverkauft.

#starboy #levis#popup #theweeknd❤️❤️❤️😻😻😻👅👅😍 @theweeknd A photo posted by Nina (@nnbaxo) on Nov 23, 2016 at 1:39am PST

Nun öffnen vier weitere Pop-up-Stores zwischen dem Album-Release am Freitag, den 25. November bis einschließlich Sonntag, den 27. November 2016 in Toronto, Tokyo, Melbourne und Berlin. Damit ist das Starboy-Merch erstmals Deutschland sowie in Asien bzw. Australien erhältlich. Produkt-Preise starten ab ca. 35 Euro für T-Shirts.

NEW DATES and CITIES revealed A photo posted by The Weeknd (@theweeknd) on Nov 21, 2016 at 2:29pm PST

Starboy-Merchandising-Shop in Berlin

Der Berliner Pop-up-Store befindet sich im Universal Music-Gebäude und öffnet seine Türen Freitag bis Sonntag zwischen 12 Uhr und 20 Uhr.

Adresse: Universal Music Deutschland, Stralauer Allee 1, 10245 Berlin

I'm a mothafuckin STARBOY ⭐️ #Starboy #theWeeknd #excited A photo posted by Borislav Markov (@bobby_markov) on Nov 23, 2016 at 1:08am PST