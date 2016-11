Bevor The Weekend am 25. November sein neues Album STARBOY veröffentlichen wird, lässt er vorab zwei neue Songs aus der Platte hören. „I Feel It Coming“ ist eine weitere Kooperation mit dem französischen Duo Daft Punk, nachdem sie bereits den Titeltrack, „Starboy“ gemeinsam aufnahmen. Hört hier rein:

Der zweite Songs heißt „Party Monster“ und kann hier gestreamt werden:

Das neue Album STARBOY, auf dem neben Daft Punk auch Kendrick Lamar, Lana Del Rey und Future zu hören sind, erscheint mit insgesamt 18 Songs. Die Tracklist liest sich wie folgt:

01. Starboy (feat. Daft Punk)

02. Party Monster

03. False Alarm

04. Reminder

05. Rockin’

06. Secrets

07. True Colors

08. Stargirl Interlude (feat. Lana Del Rey)

09. Sidewalks (feat. Kendrick Lamar)

10. Six Feet Under

11. Love to Lay

12. A Lonely Night

13. Attention

14. Ordinary Life

15. Nothing Without You

16. All I Know (feat. Future)

17. Die For You

18. I Feel It Coming (feat. Daft Punk)