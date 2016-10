The White Stripes vereinen sich wieder, um gegen Donald Trump vorzugehen

Die Präsidentschaftskandidatur von Donald Trump hat bereits einige Musiker zum Handeln gezwungen – meist geht es um widerrechtlich genutzte Songs. Nur dass in diesem Fall ein Kampagnenvideo sogar zu einer Art Reunion geführt hat.

The White Stripes, die 2011 ihre Auflösung bekannt gaben, haben sich für ein offizielles Statement gegen Donald Trump wieder zusammengetan. Es soll einen Wahlwerbespot geben, in dem der Song „Seven Nation Army“ verwendet wird. Über Jack Whites Label Third Man Records kommuniziert die Band, dass sie weder etwas mit dem Video zu tun haben, noch sonderlich begeistert von der illegalen Nutzung ihres Songs sind. Die Künstler seien regelrecht „angeekelt“.

Doch es ist unklar, welches Video die Whites Stripes meinen. Es soll nämlich nur einen von einem Trump-Unterstützer gedrehten Clip gegeben haben. Der YouTube-Nutzer „God-Emporer Trump“ soll einen eigens erstellten Wahlwerbespot mit „Seven Nation Army“ als Hintergrundmusik veröffentlicht haben, der aber von YouTube entfernt wurde. Aus Kommentaren des Nutzers geht hervor, dass er das Video auf anderen Plattformen wie Vimeo hochzuladen versuchte – dies klappte aber nicht. Dafür sind andere Videos mit Titeln wie „The God-Emporer Arrives“ oder „The Next President of the United States“ zu sehen.

Einzig auf Twitter kann man das „Werk“ des Trump-Unterstützers noch sehen: