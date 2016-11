Bevor es auf eine ausgiebige Tour durch Europa und sogar bis nach Südamerika zum Lollapalooza geht, spielen The xx mehrere Konzerte in Ländern, die sie nach eigenen Angaben bisher kaum oder gar nicht besucht haben: Kroatien, Polen, Litauen, Tschechien und Japan. Das Auftakt-Konzert fand am 28. November im kroatischen Zagreb statt.

Und da The xx für Januar 2017 ihr neues, drittes Album I SEE YOU angekündigt haben, warteten die Fans natürlich auf neue Songs und bekamen diese auch zu hören: Neben der ersten Single „On Hold“, zu der es übrigens inzwischen auch ein sehr stimmungsvolles Video zu sehen gibt, spielte das Trio „I Dare You“, das es bereits bei ihrem Auftritt bei „Saturday Night Live“ zu hören gab, sowie „Brave For You“ und „Performance“.

Die neue Platte, I SEE YOU, erscheint am 13. Januar 2017. Ihre kleine Mini-Tour wird die Band am 6. Dezember in Japan beenden. Im Februar startet dann die Europa-Tour, die The xx auch für fünf Termine nach Deutschland führen wird und wie es aussieht, schließlich auch bis nach Barcelona, wo sie auf dem Primavera Sound Festival auftreten werden.

Die kroatischen Fans haben beim Auftakt-Konzert in Zagreb fleißig mitgefilmt. Hier sind einige Ausschnitte des Konzerts:

#thexx #newsong #zagreb Ein von Damir (@brodjo) gepostetes Video am 28. Nov 2016 um 14:50 Uhr

내가 이러려고 자그레브에 왔다!!!!!!!! 으아아아아아아….영원히 품겠읍니다. #Thexx #그xx Ein von Minki Kwon (@meangeek) gepostetes Video am 28. Nov 2016 um 14:45 Uhr