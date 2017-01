The xx: Hört hier das neue Album I SEE YOU im Stream

Romy Madley Croft, Jamie xx und Oliver Sim mussten so einiges durchmachen, bis sie ihr neues Album I SEE YOU vollenden konnten. Ihre Freundschaft wurde in den vergangenen Jahren oft auf die Probe gestellt. Da waren der Erfolg von Jamie xx mit seinem Solo-Debüt IN COLOUR und auch das Alkoholproblem von Oliver Sim. Am Ende brachten die schwierigen Zeiten das Trio noch enger zusammen.

Davon handelt das neue Album I SEE YOU – von Freundschaft und Liebe und dem Leben, so heißt es in einer Mitteilung der Band. Ab heute ist die neue Platte erhältlich und bei Spotify könnt das gesamte Album bereits als Stream hören, falls Ihr es gar nicht mehr abwarten könnt:

Am Donnerstag feierte die Band das Erscheinen ihres neuen Albums mit Live-Streams auf ihren Social-Media-Kanälen. Es gab ein Periscope- und ein Facebook-Live-Video, das die Band in den RAK Studios in London zeigte, wo sie derzeit für die anstehende Tour proben.

Folgende Konzerte stehen in Deutschland an:

12. Februar – Hamburg, Sporthalle

24. Februar – München, Zenith

25. Februar – Berlin, Arena

26. Februar – Frankfurt, Jahrhunderthalle

28. Februar – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle