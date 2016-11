The xx kündigen neues Album „I SEE YOU“ mit erster Single „On Hold“ an

Fünf Jahre! So lang ist das schon her, als The xx ihr grandioses zweites Album COEXIST veröffentlichten. Eine Platte, die auf ein ebenso grandioses Debüt folgte. Ob der Erfolg auch bei Album Nummer Drei, I SEE YOU, anhalten wird? Das haben The xx nach monatelangen Gerüchten und einem jüngsten Datenleak nun nämlich offiziell angekündigt.

Die erste Single „On Hold“ klingt vielversprechend, schmust musikalisch vor allem mit dem Sound von IN COLOUR, der letzten Soloplatte des xx’schen Beat-Verwalters Jamie xx und löst sich immer wieder von der klassischen, unverwechselbaren Indie-Pop-Lethargie der Band.

Hört „On Hold“ von The xx‘ neuem Album „I SEE YOU“ hier im Stream:

I SEE YOU erscheint am 13. Januar 2017. Schon davor gehen Romy Madley-Croft, Oliver Sim und Jamie xx auf Tour, danach sind bereits einige Festivaltermine bestätigt.