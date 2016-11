The xx veröffentlichen das Musikvideo zu „On Hold“

Jede Woche eine gute Nachricht, scheint das Motto von The xx zu sein. Nachdem sie eine Tour durch Osteuropa, Kroatien und Japan ankündigten, mit der neuen Single „On Hold“ die Veröffentlichung ihres dritten Albums I SEE YOU bekannt gegeben haben und schließlich noch die Termine für eine gesamteuropäische Tour verkündeten, gibt es nun das erste Video zur neuen Platte zu sehen.

„On Hold“ wurde von Alasdair McLellan in Marfa, Texas gedreht, wo auch ein Großteil des neuen Albums entstanden ist. I SEE YOU wird am 13. Januar 2017 erscheinen. Seht hier den ganzen Clip: