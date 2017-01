„Trainspotting 2“ -Soundtrack : Die komplette Tracklist ist da

Bei der Berlinale wird „Trainspotting 2“ im Wettbewerb um den Goldenen Bären vertreten sein, wenig später wird der Film regulär in den Kinos starten. Und zwar am 16. Februar.

1996 kam „Trainspotting – Neue Helden“ in die Kinos. Und wurde auch dank des erlesenen Soundtracks zum nachhaltigen Megaerfolg. Mit Spannung wurde deshalb die Songauswahl für den Soundtrack zum Nachfolger erwartet.

Der „Trainspotting 2“-Soundtrack, der am 27. Januar digital und physisch erhältlich sein wird, umfasst 15 Songs. Unter den Interpreten befinden sich Iggy Pop, Wolf Alice (die ja schon im Trailer zu hören sind), Queen und Underworld, die mit „Slow Slippy“ den letzten Track beisteuern.

Die komplette Liste:

1. Iggy Pop – ‘Lust for Life’ (The Prodigy Remix)

2. High Contrast – ‘Shotgun Mouthwash’

3. Wolf Alice – ‘Silk’

4. Young Fathers – ‘Get Up’

5. Frankie Goes to Hollywood – ‘Relax’

6. Underworld /Ewen Bremner – ‘Eventually But’

7. Young Fathers – ‘Only God Knows’

8. The Rubberbandits – ‘Dad’s Best Friend’

9. Blondie – ‘Dreaming’

10. Queen – ‘Radio Ga Ga’

11. Run D.M.C. vs. Jason Nevis – ‘It’s Like That’

12. The Clash – ‘(White Man) In Hammersmith Palais’

13. Young Fathers – ‘Rain or Shine’

14. Fat White Family – ‘Whitest Boy on the Beach’

15. Underworld – ‘Slow Slippy’

Alle Infos zu Trainspotting 2: Folgt uns auf Facebook!