wasserabweisende Boots und Sneakers

Vault by Vans hat sich mit dem britischen Label für Luxus-Accessoires, London Undercover, zusammen getan und wasserabweisende, bunte Sneaker (samt Regenschirmen, s.u.) aus Premium-Wildleder entworfen und funktionale Rainwear somit in kleine Kunstwerke verwandelt. Die wetterfesten Accessoires sind ab 22. Oktober 2016 erhältlich in exklusiven Vault-Shops.

auffällige Regenschirme

Ob transparent oder mit Print – unser Regenschirm darf ruhig schon was her machen, wenn’s um uns herum nass und grau ist.

Regenjacken und Capes

Dasselbe gilt für Oberbekleidung – ob in Lack- oder Hologrammoptik oder transparent mit Blick auf das Outfit darunter: