TV On The Radio covern „Nothing Compares 2 U“

TV On The Radio haben auf einem Konzert „Nothing Compares 2 U“ von Sinéad O’Connor gecovert. Und diese beeindruckende Live-Version ist nun im Internet gelandet.

TV On The Radio spielten auf der Konferenz „Blackstar Rising & The Purple Reign: Celebrating the Legacies of David Bowie and Prince“, die in der Yale-Universität in Connecticut stattfand. Vom 25. – 28. Januar 2017 fanden dort Konzerte, Roundtables und Vorlesungen statt, in denen erörtert werden sollte „how Bowie and Prince each championed aesthetic, social, and cultural freedom and rule-breaking in their respective repertoires and ultimately revolutionized racial, gender, and sexual identity politics in popular music culture.”

Und so erklärt sich denn auch die Songauswahl: Sinéad O’Connors Hit „Nothing Compares 2 U“ aus dem Jahr 1990 wurde 1984 von Prince geschrieben.

https://www.youtube.com/watch?v=3WYofV5_0io Video can’t be loaded: “Nothing Compares 2 U” – TV on the Radio (Prince cover) (https://www.youtube.com/watch?v=3WYofV5_0io)

Hier die Version von Sinéad O’Connor:

https://www.youtube.com/watch?v=auUPqxI1vqg Video can’t be loaded: Sinead O’Connor – Nothing Compares 2 U Music Video (https://www.youtube.com/watch?v=auUPqxI1vqg)

Und hier eine Live-Version von Prince persönlich, dargeboten 2004 bei Ellen DeGeneres:

https://www.youtube.com/watch?v=omwbOSXv1Xg Video can’t be loaded: Prince – Nothing Compares 2 U – Ellen 3/03/04 (https://www.youtube.com/watch?v=omwbOSXv1Xg)

Prince starb am 21. April 2016 im Alter von 57 Jahren.