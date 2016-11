TV-Tipp: „Fargo“ startet heute endlich im Free-TV

Erfolgreiche Serie aus den USA oder Großbritannien ins deutsche Free-TV zu hieven, ist nicht gerade die Stärke der hiesigen Programmdirektoren. Folgende Ausnahme bestätigt die Regel: Sollte die hervorragende erste Staffel von „Fargo“ beim Free-TV-Start am 3. November keinen Anklang finden, könnte es höchstens daran liegen, dass die Serie schon seit zwei Jahren auf Netflix verfügbar ist. Es hat eben sehr lange gedauert, bis Martin Freeman und Billy Bob Thornton im deutschen Fernsehen Katz und Maus spielen.

Für alle, die die Serie noch nicht kennen, lohnt sich aber das Einschalten um 23 Uhr. In den ersten zehn Folgen der Serie, die zugleich einen abgeschlossenen Handlungsbogen darstellen, tötet der Außenseiter Lester (Freeman) im Affekt seine Frau. Den Auftragskiller Malvo (Thornton), den Lester kurz zuvor kennengelernt hat, bittet er um Hilfe bei der Vertuschung der Tat. In der Folge hat Malvo Lester komplett in der Hand, während ein Paar Cops versuchen, gleich mehrere Morde in der verschneiten Kleinstadt aufzuklären.

„Fargo“ basiert lose auf der gleichnamigen Film der Coen-Brüder aus dem Jahr 1996 und wurde mit Preisen regelrecht überhäuft. Auf Staffel Eins folgte bereits eine zweite Staffel, die allerdings 30 Jahre vor der Geschichte um Lester und Malvo spielt. 2017 kommt die dritte Season, in der Ewan McGregor eine Doppelrolle spielen wird. Wenn die Free-TV-Premiere der nun startenden ersten Staffel Erfolg bei den Quoten aufweist, kommen die weiteren Staffeln vielleicht etwas schneller ins deutsche Fernsehen. Bitte schaltet ein, liebe Zuschauer!