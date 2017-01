U2 kündigen „The Joshua Tree“-Tour 2017 an – einziges Deutschlandkonzert in Berlin

Vor mittlerweile 30 Jahren ist U2s Klassiker „The Joshua Tree“ erschienen. Ihr fünftes Album wurde seinerzeit von Brian Eno und Daniel Lanois produziert und brachte Welthits wie „With Or Without You“, „I Still Haven’t Found What I’m Looking For“ und „Where The Streets Have No Name“ mit sich. Nun, zum Jubiläumsjahr, kündigen U2 Großes an: Sie gehen auf „The Joshua Tree“-Tour 2017 und spielen in diesem Rahmen auch ein exklusives Deutschlandkonzert.

Am 12. Juli treten U2 im Berliner Olympiastadion auf und werden dort, wie auf jedem der geplanten Stadionkonzerte, „The Joshua Tree“ in voller Länge spielen – und wahrscheinlich noch jede Menge weiterer Songs aus ihrer mittlerweile 37 Jahre und 13 Alben umfassenden Karriere. Als Vorband werden in Berlin Noel Gallagher & The High Flying Birds auftreten.

Tickets für U2 live in Berlin sind ab Montag, den 16. Januar um 10 Uhr erhältlich. Fans können sich vorab unter U2.com zu registrieren, um vom 11. Januar, 9 Uhr bis 13. Januar, 17 Uhr am sogenannten Priority Presale teilzunehmen.