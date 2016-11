Umfrage: Welches Album von The Smiths ist Euer liebstes?

Vor fast genau 30 Jahren spielten The Smiths ihr letztes Konzert – was zu diesem Zeitpunkt noch niemand wusste. Die endgültige Demontage der Band, die die Indie-Szene der 80er-Jahre wie kaum eine andere Band prägte, kam erst Monate später. Die Szenen einer Trennung und damit die Geschichte, wie The Smiths zerbrachen, haben wir in der Dezember-Ausgabe des Musikexpress ausführlich aufgeschrieben. Außerdem sammeln wir ein paar Beispiele dafür, wie sehr The Smiths die Popkultur bis heute beeinflussen – und würdigen ihr drittes Album THE QUEEN IS DEAD ganz besonders.

Jetzt interessiert uns: Welches Album von The Smiths ist eigentlich für Euch ihr bestes, mindestens aber Euer liebstes? Sagt es uns und den anderen Teilnehmern, in dem Ihr einfach am folgenden Poll teilnehmt. Zu gewinnen gibt es jede Menge Nostalgie und Weltschmerz frei Haus!

