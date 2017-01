Verlosung: Gewinnt einen Plattenspieler zum Kinostart von „La La Land“

Am 12. Januar startet der Oscar-Favorit „La La Land“ in den deutschen Kinos. Das Musical-Drama sollte man aus verschiedenen Gründen nicht verpassen: Ryan Gosling und Emma Stone haben eine großartige Leinwand-Chemie. Regisseur Damien Chazelle ist seit „Whiplash“ sowieso als Genie bekannt. Und dann ist da natürlich der unfassbar gute Soundtrack des Films. Gosling und Stone singen, Balladen und wilde Musical-Nummern wechseln sich ab und John Legend hat auch seinen großen Auftritt.

Auch interessant Im Stream: Der fantastische Soundtrack zum Oscar-Anwärter „La La Land“ ist online Im „La La Land“ geht es um zwei stockende Karrieren in Los Angeles. Schauspielerin Mia (Stone) und Musiker Sebastian (Gosling) laufen sich in der Stadt der Engel immer wieder über den Weg. Aus anfänglicher Abneigung entsteht eine große Liebe, die allerdings an unterschiedlichen Ambitionen zu zerbrechen droht. Mia bekommt keine Rollen, Sebastian landet in einer Mainstream-Band und verschwendet dort sein Potenzial. Zwischen viel Drama wird gesungen und getanzt – in einer Mischung aus klassischem Musical und Hipster-Chic.

Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=vUs68jDuWnA Video can’t be loaded: LA LA LAND | Trailer 3 | Deutsch German | Ab 12. Januar 2017 im Kino! (https://www.youtube.com/watch?v=vUs68jDuWnA)

Weil es in „La La Land“ primär um Musik geht, verlosen wir den Plattenspieler „Executive“ von Crosley.

Und so beschreibt der Hersteller seine Geräte selbst: „Mit der Wiederentdeckung des Vinyl auf dem Musikmarkt hat auch der Plattenspieler sein angestaubtes Image hinter sich gelassen und hält wieder Einzug in die Haushalte von Lifestyle- und Musik-Liebhabern. Die Plattenspieler von CROSLEY vereinen dabei gekonnt das Beste aus Tradition und Moderne: Nostalgisches Design trifft auf fortschrittliche Audiotechnik und machen Musikhören wieder zu einem besonderen Erlebnis.“

Klingt das gut? Natürlich klingt das gut. Wenn Ihr den Plattenspieler gewinnen wollt, dann füllt einfach das nachfolgende Formular aus und sagt uns bei „Lösung“, bei welchem Film Damien Chazelle vor „La La Land“ Regie führte.

Wir wünschen viel Erfolg!

