Video: FKA twigs ist ab sofort das neue Gesicht von Nike

Die britische Sängerin FKA twigs wirbt ab sofort für den Sportartikelhersteller Nike. Sie steht im Mittelpunkt einer neuen Kampagne von Nike Women – und ist jetzt der Star in einem leicht psychedelischen Werbevideo.

Nike hat die Zusammenarbeit am Mittwoch auf Instagram verkündet und dabei das entsprechende Video auf YouTube veröffentlicht.

https://www.youtube.com/watch?v=fh772V1KyXk Video can’t be loaded: FKA twigs x Nike – do you believe in more? (Full Edition) (https://www.youtube.com/watch?v=fh772V1KyXk)

Der Clip wurde in Mexiko gedreht, FKA twigs ist laut Nike-Angaben auch der kreative Kopf hinter Teilen der Kampagne. Beim aufwendigen Clip führte sie Regie und steuerte natürlich auch die Musik zu „Do You Believe In More?“ bei.