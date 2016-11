Videopremiere: Alex Vargas tanzt in „Higher Love“, als ob niemand zuschauen würde

Es ist keine Plattitüde, Alex Vargas als (jungen) Mann von Welt zu beschreiben. Der 1988 in Dänemark als Alexander Vargas Blay geborene Songwriter und Produzent ist nämlich das Kind einer englischen Mutter und eines Vaters aus Uruguay. Im Alter von nur 17 Jahren zog er nach London, hing mit Jack Garratt in ihrer WG ab, gründete die Poprock-Band Vagabond, trat mit ihr unter anderem beim Glastonbury auf – und startete danach seine Solokarriere. 2013 erschien mit HOWL seine erste EP unter dem Namen Alex Vargas, dieses Jahr folgte GIVING UP THE GHOST. Als Vorbote seines für Frühjahr 2017 angekündigten Debüts steht nun der Song „Higher Love“ in den Startlöchern.

„Higher Love“ ist ein dreieinhalb Minuten kompaktes Stück Post-R’n’B mit Souleinschlag. So kontemporär, dass es gelacht wäre, wenn man diesen Track nicht bald sowohl in Großraumdiskotheken als auch im Radio hören könnte – beides gar nicht negativ gemeint. Zu „Higher Love“ veröffentlichte Vargas im Oktober ein Lyric-Video und legt nun ein „richtiges“ Video nach. Seine theatralen Tanzversuche im leeren, aber gut ausgeleuchteten Club könnt Ihr bei uns in der Premiere sehen:

Wer nun von Vargas‘ Sound angefixt ist – Ende November kommt der Musiker auf kleine Deutschland-Tour. Die ist zwar bereits ausverkauft, hier trotzdem die Termine. Vielleicht findet Ihr doch noch irgendwo Tickets:

28.11.2016 Hamburg (Nochtspeicher) / ausverkauft

29.11.2016 Berlin (Prince Charles) / ausverkauft

30.11.2016 Köln (Yuca – CBE) / ausverkauft