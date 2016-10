Im Dezember 2015 zog die Gruppe Messer für zwei Wochen auf ein altes Rittergut, um dort in völliger Abgeschiedenheit ihr drittes Album JALOUSIE aufzunehmen. Entstanden ist ein Werk, das die Band nach dem Ausstieg des Gitarristen und einiger weiterer Wechsel weiterführt, ohne mit der Vergangenheit zu brechen. Es bleibt aber gewohnt düster.

So führt uns der Song in dem neuen Video der Band in „Die Hölle“. Während der Aufnahmen zum Album war Manuel Gehrke alias Damage Goods mit von der Partie, um die Band filmisch zu begleiten. Auch er steckt hinter dem Video zu „Die Hölle“, das auch Szenen aus dem Studio zeigt:

Im Oktober, November und Dezember werden Messer durch Deutschland und Österreich touren – präsentiert von Musikexpress. Die Termine im Überblick:

28.10.2016 – Essen, Zeche Carl

29.10.2016 – Bremen, Lagerhaus

30.10.2016 – Bielefeld, Forum

31.10.2016 – Kaiserslautern, Kammgarn

01.11.2016 – Wiesbaden, Schlachthof

02.11.2016 – Köln, Gebäude 9

03.11.2016 – Berlin, Frannz

04.11.2016 – Gießen, MuK

05.11.2016 – Stuttgart, Zwölfzehn

06.11.2016 – Au-Wien, B72

07.11.2016 – München, Kranhalle

08.11.2016 – Dresden, Groovestation

09.11.2016 – Leipzig, Naumanns

10.11.2016 – Jena, Kassablanca

11.11.2016 – Hannover, Café Glocksee

12.11.2016 – Hamburg, Molotow

3.12.2016 – Münster, Gleis 22

Tickets gibt es bei LoveYourArtist/MESSER und allen bekannten Vorverkaufsstellen.