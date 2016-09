Videopremiere: Laura Gibson mit bunten Bildern zu „Two Kids“

Morgen – am 21. September 2016 – startet Laura Gibson ihre Deutschlandtour in Nürnberg. Passend zu diesem Anlass hat die amerikanische Songwriterin nun das Video zur Single „Two Kids“ veröffentlicht. Das Video zeigt Gibson auf einer Laufbahn neben bunt gekleideten Figuren und Sportlern in Retro-Outfits. Regie für das Video hat Ben Fee geführt, der vorher unter anderem Videos für Band Of Horses und The Lumineers gedreht hat.

Der Regisseur ist ein langjähriger Freund von Gibson: „Als ich wusste, dass Laura mit dabei ist, wollte ich eine Seite von ihr inszenieren, die nicht viele Leute gesehen haben. Sie ist eine tolle Tänzerin und ich hatte das Gefühl, dass die Welt das wissen sollte. Und was die High-School-Laufbahn im Video angeht: Kinder in diesem Alter gehen durch solch komische Zeiten mit ihren Körpern, also wollte ich Dinge zeigen, bei denen Erwachsene visuell genau so komisch aussehen, wie sich Jugendliche fühlen.” Der Song „Two Kids“ stammt aus dem vierten Laura-Gibson-Album EMPIRE BUILDER, das im April erschienen ist.

Laura Gibson auf Tour (präsentiert vom Musikexpress):