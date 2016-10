Videopremiere: Rummelsnuff & Asbach überraschen mit „Crystal Ball“

Über Rummelsnuffs neues, im September erschienenes Album wusste unsere Edelfeder Linus Volkmann nur Gutes zu berichten: „Elektro-Pop zwischen originell und cheesy“ biete RUMMELSNUFF & ASBACH und den Hörern Neues: „Wer glaubt, bereits alles über Rummelsnuff zu wissen, täuscht sich“.

Am Einschneidendsten sei an dieser Stelle das Stück „Crystal Ball“ genannt, gesungen von Rummelsnuffs langjährigem Gewährsmann Christian „Maat“ Asbach. Volkmann: „Und plötzlich klingt das vermeintlich ausdefinierte Rummelversum nach Scott Matthew oder Magnetic Fields. So einen elektrischen Chanson hätte man nicht für möglich gehalten, er ist ergreifend schön. Dieser Kontrast zu den Shantys des Käpt’n ist das, was das Album auf die nächste Ebene bringt. Wer denkt, er wisse bereits alles über die Musik von Rummelsnuff, macht sich etwas vor.“

Dieser Chanson hat nun ein sehenswertes Video verpasst bekommen, das wir Euch zuerst zeigen dürfen. Vorhang auf für die Bilder zu einem der überraschendsten Songs dieser Saison: