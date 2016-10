Videoquiz zu „Rogue One“: Siehst Du bei „Star Wars“ überhaupt noch durch?

Am 15. Dezember startet ein neuer Film aus der „Star Wars“-Reihe in den Kinos. Dabei kommt erstmals keine offizielle „Episode“ aus der Reihe auf die Fans zu, sondern eine Mischung aus zumeist völlig neuen und einigen halbwegs bekannten Charakteren und Orten. Das Problem: So richtig groß ist die Vorfreude auf den kommenden „Star Wars“ noch nicht.

Es mag vielleicht daran liegen, dass die große Werbekampagne zu „Rogue One“ noch nicht angelaufen ist. Allerdings hält sich auch die Theorie, dass selbst Fans der Reihe keine Ahnung haben, um was es in dem neuen Film überhaupt geht. Wo sind die Jedi, wann spielt das Abenteuer, wer sollen diese neuen Charaktere überhaupt sein?

Wir haben ein kurzes Quiz gebaut, mit dem Ihr überprüfen könnt, ob Ihr überhaupt schon auf „Rogue One: A Star Wars Story“ vorbereitet seid. Anhand des finalen Trailers zum Film bekommt Ihr Fragen gestellt, die es dann zu beantworten gilt. Falls Ihr am Ende ein schlechtes Ergebnis habt, seid nicht traurig: Es ist nicht Eure Schuld, dass Disney und Lucasfilm jetzt jedes Jahr einen „Star Wars“-Film herausbringen und man dabei die Übersicht verlieren kann.

Viel Spaß mit dem Quiz: