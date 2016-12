Vier Alben, die Ihr diese Woche hören solltet

Raf Rundell – THE ADVENTURES OF SELFIE BOY PT. 1 (4,5 Sterne)

Rundell hat immer ein paar Big-Beats auf dem Laptop, um seine Tracks in alle Ecken jagen zu können, von Krautrock bis mindestens zum Funk. Aber dieses alberne Selfie-Cover! Das ist 2017 so was von durch. Und dann wird man sagen: Ach du Scheiße, 2016! Aber diese noch nicht einmal 30 Minuten vom Debüt sind aus dem Stoff, der langsam einsickert.

zur Rezension von THE ADVENTURES OF SELFIE BOY PT. 1

Marker Starling – I’M WILLING (4 Sterne)

Loungemusik deluxe: Der Kanadier interpretiert Lieblingslieder.

zur Rezension von I’M WILLING

The Colorist & Emilíana Torrini – THE COLORIST & EMILIANA TORRINI (4,5 Sterne)

Wie zwei Belgier mit ihrem Orchester die Musik von Emilíana Torrini in neue Zusammenhänge entführen (und die Sängerin macht selbst mit).

zur Rezension von THE COLORIST & EMILIANA TORRINI

https://youtu.be/h5CrbpJDUfY Video can’t be loaded: The Colorist & Emiliana Torrini (https://youtu.be/h5CrbpJDUfY)

Fraktus II – OPTISCHE TÄUSCHUNG (4 Sterne)

Ein Traum wird wahr: Die Optiker­familie Wand geht ins Klangbad und kehrt mit einem großen Dada-Gaga-Electronica zurück.

zur Rezension von OPTISCHE TÄUSCHUNG