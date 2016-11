Von Alex Turner produziert: Alexandra Savior kündigt Debüt mit schönem Titel an

Dass Alexandra Saviors Charakter weit von dem einer Diva entfernt ist, merkt man nach nur wenigen Momenten mit ihr. Wir trafen sie vor ihrem ersten Europa-Konzert beim Hamburger Reeperbahn Festival. Sie lag zerknautscht in der Hotellobby, reichte einem mit verschlafenen Augen und einem milden Lächeln die Hand und entschuldigte sich bereits zu Beginn: „Wir haben seit drei Tagen nicht mehr richtig geschlafen.“ Die letzten Details an ihrem Debüt mussten geklärt werden und auch ein stundenlanger Transatlantikflug sorgte nicht gerade für das, was man Entspannung nennt. Dennoch wirkte sie interessiert und wach, als das Gespräch ins Rollen kommt.

Über ihr Debüt wusste man damals nicht viel. Es wurde von Arctic-Monkeys-Kopf Alex Turner produziert und mitgeschrieben und sollte irgendwann im Frühjahr 2017 erscheinen. Nun wissen wir mehr: Alexandra Saviors Album wird den schönen, einer Selbsteinschätzung gleichenden Titel BELLADONNA OF SADNESS tragen und am 7. April 2017 erscheinen. Um diese Ankündigung noch runder zu machen, veröffentlicht die aus Portland nach Los Angeles gezogene Musikerin ein Video zum Song „Mystery Girl“. Dessen Bilder haben was von „Lost Highway“, der Sound dazu liegt irgendwo zwischen Lana Del Rey und, ja, den Arctic Monkeys.

Lest hier unser Gespräch mit Alexandra Savior nach: