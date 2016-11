1. Ballonmütze

Was Designerin Isabel Marant in ihre Kollektionen integriert, wird Trend. So auch im Winter 2016/17 wieder die Ballonmütze. Der Mützenschirm darf dabei auch gern auch aus einem anderen Material sein, wie beispielsweise bei diesem Modell-Mix aus Glattleder und Wolle.

2. bunte Wollmützen

Highlight des Looks: eine leuchtende Wollmütze. In winterlicher Tristesse immer eine gute Accessoire-Wahl!

3. Slouchy Beanie

Das Woll-Modell von Acne kommt aus Rippstrick und mit breiter Krempe daher. Funktioniert natürlich auch aus Kaschmir, Mohair, Acryl oder Angora oder in Zopfstrick-Optik.

4. Baskenmütze

Très francais und klassisch zum Trenchcoat oder hip zum Oversized-Mantel – die Baskenmütze lässt die Ohren zwar frei, hält den Kopf aber herrlich warm.

5. Bommelmütze

Modell Grobstrick mit Bommel aus Wolle oder Pelz – seit Jahren von Piste bis Straße ein Renner.

6. enge Beanie

Hauteng anliegende Mützen stehen Männern wie Frauen mit längeren Haaren besonders gut.

7. Trappermütze

Bei Polarkälte empfiehlt sich das Modell Trapper Hat aus (Fake-)Fell mit Ohrenklappen. To Do: zu eng anliegenden, eleganteren Styles kombinieren – mit Flanellhemd und Workerboots sieht man schnell nach Wald- statt Stadtspaziergang aus.