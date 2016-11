Vorschau: Auf diese neuen Alben 2017 freuen wir uns schon jetzt

Das Jahr 2016 hielt zwar viel zu viele Traurigkeiten für uns bereit, aber auch Erfreuliches: So veröffentlichte zum Beispiel Justin Vernon nach fünf Jahren Pause ein wunderbares neues Bon-Iver-Album, und auch die neuen Platten von James Blake, PJ Harvey, James Blake und Kanye West werdet Ihr in unserer kommenden „Best Of 2016“-Liste wiedertreffen.

Damit zwischen den Feiertagen keine Winterdepression eintritt, lohnt sich schon jetzt ein Ausblick auf die kommenden neuen Alben 2017, von deren Veröffentlichungstermin wir bereits wissen.

Neue Alben im Januar 2017:

Brian Eno – REFLECTION (01.01.2017)

The xx – I SEE YOU (13.01.2017)

Bonobo – MIGRATION (13.01.2017)

The Flaming Lips – OCZY MLODY (13.01.2017)

Klez.e – DESINTEGRATION (13.01.2017)

Flo Morrissey & Matthew E. White – GENTLEWOMAN, RUBY MAN (13.01.2017)

SOHN – RENNEN (13.01.2017)

Austra – FUTURE POLITICS (20.01.2017)

Schrottgrenze – GLITZER AUF BETON (20.01.2017)

Antilopen Gang – ANARCHIE UND ALLTAG (20.01.2017)

Foxygen – HANG (20.01.2017)

Cloud Nothings – LIFE WITHOUT SOUND (27.01.2017)

Schnipo Schranke – RARE (27.01.2017)

Japandroids – NEAR TO THE WILD HEART OF LIFE (27.01.2017)

Ty Segall – TY SEGALL (27.01.2017)

Neue Alben im Februar 2017:

Sampha – PROCESS (03.02.2017)

Elbow – tba. (03.02.2017)

The Menzingers – AFTER THE PARTY (03.02.2017)

Matthias Schweighöfer – LACHEN WEINEN TANZEN (10.02.2017)

Marilyn Manson – SAY10 (14.02. 2017)

Einar Stray Orchestra – DEAR BIGOTRY (17.02.2017)

Dua Lipa – DUA LIPA (20.02.2017)

Christiane Rösinger – LIEDER OHNE LEIDEN (24.02.2017)

Neue Alben im März 2017:

Grandaddy – LAST PLACE (03.03.2017)

Laura Marling – SEMPER FEMINA (10.3.2017)

Kommando Elefant – HERZ UND ANARCHIE (17.03.2017)

Neue Alben im April 2017:

Alexandra Savior – BELLADONNA OF SADNESS (07.04.2017)

Neue Alben irgendwann im Jahr 2017:

Beck – tba. (2017)

Fünf Sterne Deluxe – tba.

The Smashing Pumpkins – DAY FOR NIGHT (tba.)

Limp Bizkit – STAMPEDE OF THE DISCO ELEPHANTS (tba.)

Spiritualized – tba. (tba.)

Arca – REVERIE (tba.)

Slowdive – tba.

The Stone Roses – tba.

Casper – LANG LEBE DER TOD (2017)

SYSTEM OF A DOWN – tba. (tba.)

N.E.R.D. – tba. (tba.)