Wanda kündigen Live-Album und -Film „Amore meine Stadt“ an

Zwischen Album Nummer 2 und Nummer 3 sowie der nächsten Tour ist offenbar noch immer Zeit für eine Zwischendurch-Veröffentlichung: Wanda, die laut Musikexpress-Titelgeschichte „vielleicht letzte wichtige Rock’n’Roll-Band unserer Generation“, bringen ein Ton- und Bilddokument ihrer Livequalitäten heraus. Unter dem Titel „Amore meine Stadt“ – bekanntlich ein Zitat aus ihrem Hit „Bologna“ und der Name ihrer Tour 2017 – erscheint am 21. Oktober 2016 eine Live-CD, -DVD und Bluray. Alle Darreichungsformen dokumentieren ein ausverkauftes Konzert von Wanda in ihrer Heimatstadt Wien, das sie dort im April 2016 spielten.

Das Cover von „Amore meine Stadt“ zeigt einen mit Photoshop weichgezeichneten, entbrusthaarten und auch darüberhinaus stilisierten Marco Michael Wanda in einer seiner typischen Live-Posen: Rücklängs crowdsurfend und sich von den Fans auf Händen tragen lassend genießt er das Rockstarbad in der Menge. Seht hier einen ersten Ausschnitt aus dem Livefilm:

Jede CD kommt mit DVD oder Bluray daher, separat ist der Wanda-Film somit nicht erhältlich. Die Tracklist von „Amore meine Stadt“ liest sich wie folgt:

CD:

DVD/Bluray:

01. Luzia

02. Bleib wo du warst

03. Dass es uns überhaupt gegeben hat

04. Schickt mir die Post

05. Gib mir alles

06. Auseinandergehen ist schwer

07. Das wär schön

08. Meine beiden Schwestern

09. Mona Lisa der Lobau

10. Andi und die spanischen Frauen

11. Kairo Downtown

12. Stehengelassene Weinflaschen

13. Bussi Baby

14. Easy Baby

15. Ich will Schnaps

16. Bologna

17. Wenn ich zwanzig bin

18. 1, 2, 3, 4

19. Luzia