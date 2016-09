Wie die Musikwelt auf das TV-Duell von Hillary Clinton und Donald Trump reagiert

Am gestrigen Montag sind Hillary Clinton und Donald Trump zum ersten Mal direkt in einem TV-Duell aufeinander getroffen. Letztendlich ging – wie hätte es anders sein sollen – Hillary als eindeutige Siegerin hervor.

Und das trotz (oder wegen) eines sehr persönlichen Schlagabtauschs: Trump warf Clinton vor, nicht die nötigen Eigenschaften zu besitzen, um Präsidentin zu werden, Clinton warf dem Milliardär Sexismus und Rassismus vor. Das ganze Duell endete in einer Debatte darüber, welches Temperament ein Präsident besitzen müsste. Trump behauptete, dass er das Temperament eines echten Siegers hat.

Das widerlegen heute aber nicht nur Politikkommentatoren rund um die Welt, sondern auch KünstlerInnen wie Miley Cyrus, Win Butler und Chance The Rapper. Während Produzent Rick Rubin die 90-minütige Debatte vor Ort in Hempstead (Bundesstaat New York) verfolgte, schalteten sich zahlreiche andere Künstler via Twitter ein und kommentierten das Geschehen:

Dear God, the words law & order shouldn’t strike so much fear in my heart as a law abiding citizen but I am so damn scared of Donald Trump — Lil Chano From 79th (@chancetherapper) 27. September 2016

We should be so lucky to have Hillary Clinton as our president. Let’s get our shit together.Fuck David Duke, fuck Donald Trump. — win butler (@DJWindows98) 27. September 2016

At first glance, I keep seeing posts with Donald Trump & toilet emoji. It’s actually the podium emoji. #MINDGAMEZ — Sky Ferreira (@skyferreira) 27. September 2016

Is Donald Trump a fictional character created by Larry David? I’ve never seen someone talk more about Nothing! #Debates #Seinfeld — MYKKI (@MykkiBlanco) 27. September 2016

Donald is in a bad spot. He’s talked all the shit he can talk and he has no substance. — The Black Madonna (@blackmadonnachi) 27. September 2016

just registered to vote! i love you!!!!!!!! – Lil B — Lil B THE BASEDGOD (@LILBTHEBASEDGOD) 27. September 2016

Donny, you’re out of your element. — Warpaint (@_Warpaint) 27. September 2016

Hier ist die vollständige Debatte im Video: