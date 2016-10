Wir verlosen 2×2 Tickets für das Oracles-Konzert in Berlin

Mit ihrem im Mai dieses Jahres erschienenen Debüt BEDROOM EYES präsentieren Oracles einen Mix aus Psychedelia und Dream Pop. Die Band, die sich aus allen Teilen Deutschlands zusammengefunden hat, ließ sich Zeit mit der Veröffentlichung der Debüt-Platte.

Im Oktober folgt nun endlich auch eine ausgiebige Tour durch die gesamte Republik. Am 21. Oktober macht die Band einen Zwischenstopp in Berlin, um ihre Songs zum Besten zu geben – und Ihr könnt live dabei sein. Wir verlosen 2×2 Tickets für die Show in der Berghain Kantine.

Füllt das untenstehende Formular aus – aber vergesst nicht als Lösungswort „Oracles“ anzugeben. Mit ein wenig Glück seid Ihr beim Konzert in Berlin dabei. Der Einsendeschluss ist am 18. Oktober. Viel Glück!