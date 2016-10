Wir verlosen Bluetooth-Lautsprecher zum Kinostart von „Nirgendwo“

Wir gratulieren Regisseur Matthias Starte zum gelungenen Regiedebüt: Am Donnerstag (27. Oktober) ist „Nirgendwo“ in den Kinos gestartet. Ein Coming-of-Age-Film mit wunderschönen Bildern und „Fack ju Göhte“-Shootingstar Jella Haase. Dazu hat der Film noch einen coolen Soundtrack von Jonah spendiert bekommen.

In der Hauptrolle sieht man allerdings Ludwig Trepte als Danny. Einen smarten Typen, der vor den BWL-Prüfungen Probleme bekommt und dazu noch einmal in seine provinzielle Heimat zurückkehren muss. Eigentlich um einer Beerdigung beizuwohnen. Dann beginnt ein Rausch aus Party, Alkohol und alten Freunden. Danny überlegt, ob er nicht einfach alles hinschmeißen soll, was er bisher in seinem Leben getan hat.

Den Trailer zu „Nirgendwo“ könnt Ihr Euch hier anschauen:

Zum Kinostart von „Nirgendwo“ verlosen wir die Ausrüstung für Eure nächste Party. Und zwar 1x MicroPod Bluetooth-Lautsprecher.

Das PodSpeakers MicroPod Lautsprecher-Paar bietet satten Sound via Bluetooth und ein cleveres Design. So schmeichelt die Optik der skandinavischen Sound-Bälle nicht nur dem Auge, sondern auch den Ohren. Denn ihre kurvenreiche Form verbessert die akustische Leistung. PodSpeakers MicroPod unterstützt Bluetooth und verfügt über einen Class D Verstärker sowie eine Ausgangsleistung von 2 x 20 Watt an 4 Ohm. Mehr Infos unter: www.podspeakers.dk/find-shop/germany.

Wenn Ihr die Speaker gewinnen möchtet, füllt einfach das nachfolgende Formular ein. Sagt uns bei Lösung einfach, in welchem Film „Nirgendwo“-Darstellerin Jella Haase zuletzt ein Millionenpublikum begeistert hat. Wir wünschen viel Erfolg.