Wird Kevin Smiths (Dogma) verschollene Dokumentation über Prince endlich veröffentlicht?

Der im April verstorbene Sänger Prince hat ein geheimes Lager voller unveröffentlichter Songs und Musikvideos angelegt. Um die ominöse „Prince Vault“ ranken sich schon seit Jahren Gerüchte, nun hat Warner Music bestätigt, dass ab 2017 die ersten Songs aus dem wohl enorm großen Fundus veröffentlicht werden sollen.

Fans des Musikers stehen also zukünftig viele Neuveröffentlichungen bevor, angeblich hat Prince seit den Achzigern Liedgut zurückgehalten. Und nicht nur B-Ware: In einem Interview sagte Prince, dass er der Plattenfirma nicht immer zwingend die besten Songs gibt, sondern einige davon für sich behält.

Was aber nur Wenige wissen: In der „Vault“ lagert noch das Rohmaterial einer Dokumentation über Prince. Der „Dogma“-Regisseur Kevin Smith hat 2002 eine Woche im Anwesen des Musikers gedreht, das Material wurde allerdings einbehalten – Prince habe nur einige Szenen für seine Shows benutzt.

Die Geschichte hinter der Dokumentation ist bizarr: Smith wollte Prince bitten, ihn den Song „The Most Beautiful Girl In The World“ für seinen Film „Jay And Silent Bob Strike Back“ nutzen zu lassen. Prince lehnte ab, lud Kevin Smith aber für die Dokumentation ein.

Kein Danke zum Abschied

Auf einem Event erzählte Smith Jahre später von seinem Aufenthalt in Prince' Anwesen – und zum Glück hat jemand mit der Kamera draufgehalten. Smith musste während seiner Zeit bei Prince spontan Diskussionsrunden moderieren, durfte die religiösen Aspekte eines religiösen Albums nicht erwähnen und bekam das Gefühl, dass Prince ihn unter permanenter Beobachtung hatte.

Am Ende wurde das gefilmte Material des Regisseurs einbehalten und Smith erfuhr von der „Vault“. Danach wurde er ohne ein „Dankeschön“ seitens des Künstlers Heim geschickt, was den großen Prince-Fan sichtbar schmerzte. Von der Geschichte gibt es ein Video auf YouTube, das nicht weniger als Comedy-Gold und Prince-Geschichtsstunde zugleich ist: