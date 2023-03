Abgehängt im Osten: Feine Sahne Fischfilet stellen „Kiddies im Block“ vor

Feine Sahne Fischfilet haben mit „Kiddies im Block“ den ersten Song aus ALLES GLÄNZT herausgebracht. Am 12. Mai erscheint das von Philipp Hoppen produzierte und zwölf Lieder umfassende Album. Das Musikvideo, gedreht in der Heimat der Band Mecklenburg-Vorpommern, thematisiert sowohl tagespolitische Krisen, als auch das Aufwachsen in der wirtschaftlich schwachen ehemaligen DDR mit einer erstarkenden Rechten.

Begrüßt wird man im Video vom „Vater des demokratischen Zentralismus“, Wladimir Iljitsch Uljanow. Aus der Froschperspektive wirkt das Lenin-Denkmal in Schwerin mit dem Plattenbau und dem grauen Himmel im Hintergrund bildgewaltig, wie aus längst vergangenen Tagen, und bildet dennoch eine aktuelle Perspektive ab: Der Osten ist abgehängt, grau, trist. Jugendliche rennen an der Statue vorbei, einer hat einen Baseballschläger in der Hand und greift nach dem Flüchtenden. „Baseballschlägerjahre“ ist durch die gleichnamige Dokumentation ein mittlerweile häufig auftauchender Begriff, wenn es darum geht, Gewalt von Rechts in den Nachwendejahren in Ostdeutschland zu beschreiben. Mehrere Stimmen, beispielsweise der „Tagesspiegel“, sind der Meinung, dass diese Welle der Gewalt vielleicht abebbte, aber noch lange nicht weg ist und die Jahre noch bis heute wirken. Ein Thema, über das Feine Sahne Fischfilet oft sprachen und von dem sie auch betroffen waren. „Und die Kiddies im Block/spielen ‚City of God’“, heißt es dann im Refrain und nimmt Bezug zu dem brasilianischen Film über das Großwerden zwischen Gewalt und Armut.

„‘Kiddies im Block‘: Zwischen Wahnsinn und Tristesse. Zwischen all dem Glanz auch so viel Scheisse. Zwischen all den tollen Momenten und dem ganzen Abfuck, wenn man in der Provinz aufwächst. In den letzten Jahren sind so viele Leute auch aus unserem Umfeld abgekackt: Kohletechnisch, psychisch, physisch. Das volle Programm: Corona, Krieg, Inflation, die Faschos werden immer stärker und vieles fühlt sich nur noch an wie ein Film. Viele sind aus MV abgehauen, wenige sind wiedergekommen“, heißt es in einem Pressetext.

Mit dem neuen Album spielt die Punk-Band zwischen dem 19. Mai und 26. August neun„Komm mit aufs Boot“-Open-Airs sowie Festival-Auftritte in Österreich und der Schweiz.

Vergangenes Jahr geriet die Band rund um Sänger Jan „Monchi“ Gorkow aufgrund anonymer Vorwürfe, veröffentlicht unter dem Namen „Keiner muss Täter sein“, des übergriffigen Verhaltens und Machtmissbrauch gegenüber Frauen in die Kritik. Auch ehemalige Mitglieder der Band äußerten sich selbstkritisch und bestätigten indirekt die Anschuldigungen.