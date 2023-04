All Eyez On ME mit Kasi: Kann sich bitte Edwin Rosen hier melden?

Zeit für die 16. Folge All Eyez On ME! Wir stellen vor: Kasi. Er will mit verträumten Indie-Pop-Klängen und eingängigem Rap-Gesang überzeugen. Der Frankfurter ist seit 2022 mit seiner Musik am Start. Im Video-Interview erklärt er, dass seine Eltern ihn zunächst mit Punk-Musik sozialisierten, die Entdeckung von Peter Fox‚ STADTAFFE schließlich aber wirklich alles auf den Kopf stellte.

Am liebsten würde Kasi mal mit Edwin Rosen und makko zusammenarbeiten. Dennoch bleibt er entspannt, was solche Features angeht und sagt bei All Eyez On ME: „Ich probiere erst mal, meine eigene Mucke zu machen und vielleicht kommt ja irgendwann mal jemand auf mich zu.“

All Eyez On ME: mit Kasi

Produktion: Felix Ferraris

WAS IST ALL EYEZ ON ME?

Mit All Eyez On ME wollen wir neuen Rap-Talenten in den sozialen Medien die Chance bieten, sich und ihre Musik vorzustellen und mit ein bisschen Glück groß rauszubringen. Zugegeben: Auch für uns ist es nicht so leicht, den Überblick zwischen all den Newcomer- und Up-Coming-Acts zu behalten. Gleichzeitig ist es aber für neue Künstler*innen mindestens genauso schwer, sich ohne professionelle Promo im dichten Musikdschungel zu behaupten. Das eine Erfolgsrezept für die Karriere haben wir leider nicht, allerdings die nötige Reichweite, ein größeres Publikum darauf aufmerksam zu machen. Denn jede Folge wird auf unseren sozialen Netzwerken zu sehen sein und dort ordentlich beworben.

