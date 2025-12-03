Anna-Maria Ferchichi: Flirt mit Reitlehrer während Bushido-Trennung?

Drei Monate nach räumlicher Trennung von Bushido kommentiert Anna-Maria Ferchichi einen Post von Fred Machi mit Flammen-Emojis.

Anna-Maria Ferchichi sorgte zuletzt mit dem Öffentlich-Machen von Ehe-Problemen mit Bushido für Schlagzeilen. Nun flirtete sie mutmaßlich mit einem Reitlehrer auf Instagram. Fans markierten Ehemann und Rivalen Fler in der Kommentarspalte.

Follower:innen sehen alles?

Der Reitlehrer Fred Machi mit Sitz in Dubai veröffentlichte erst kürzlich ein Foto auf Instagram. Auf dem schwarz-weißen Bild sitzt er auf einem Motorrad und richtet den Blick gen Kamera. Ein Anblick, der viele seiner 22.000 Follower:innen in der Kommentarspalte schwach werden ließ. Unter den Dutzenden Emojis mit Herzaugen seiner überwiegend weiblichen Follower:innenschaft fanden sich zuletzt auch Emoticons von Anna-Maria Ferchichi. Sie postete fünf Flammen – ein Kommentar, der nicht lange unentdeckt blieb.

Empörung macht sich breit

Fred Machi markierte die Emojis der Frau von Bushido mit einem Like. Er soll laut „Raptastisch“ auch noch mit zwei Herzen auf den Kommentar der 44-Jährigen geantwortet haben – diese sind allerdings unter dem Posting nicht mehr auffindbar. Die Reaktionen von Fans ließen nach der Interaktion der beiden nicht lange auf sich warten.

Unter dem Kommentar der achtfachen Mutter teilte die Community ihre Meinungen mit – aktuell 116 Mal. Die Antworten auf ihren Kommentar reichen von interessierten Nachfragen zum Stand der Ehe mit Bushido und den neuen Entwicklungen mit dem Reitlehrer über Enttäuschung bis hin zu Beleidigungen. Auch Bushido und Kollege Fler werden reihenweise verlinkt, neben anzüglichen Witzen.

Was hat es mit den Markierungen von Fler auf sich?

Bereits seit einigen Jahren schwelt ein Konflikt zwischen Fler und Bushido. Die Wurzeln der Streitigkeiten liegen in der gemeinsamen Berliner Rap-Vergangenheit und dem Bruch nach Bushidos Ausstieg bei Aggro Berlin. Aus einstigen Weggefährten wurden Rivalen, die ihren Streit immer wieder öffentlich und musikalisch austrugen – vor allem über Diss-Tracks und Social Media. Eine neue Eskalationsstufe erreichte der Beef 2019, als Fler im Disstrack „Noname“ nicht nur Bushido, sondern auch dessen Ehefrau Anna-Maria Ferchichi und die gemeinsamen Kinder attackierte und die Vaterschaft infrage stellte.

Daraufhin zog Anna-Maria Ferchichi vor Gericht. Dieses untersagte Fler, bestimmte Passagen weiter zu verbreiten, um die Persönlichkeitsrechte der Kinder zu schützen. Während kleinere Spitzen gegen das Model in Teilen erlaubt blieben, machte das Urteil deutlich, dass hier eine Grenze überschritten worden war.

Recap zur Ehekrise zwischen dem Deutschrapper und dem Model

Anna-Maria Ferchichi gab vor ihren knapp einer Million Follower:innen auf Instagram erst kürzlich, am 28. November, bekannt, dass Bushido und sie seit „einiger Zeit“ nicht mehr zusammenleben. Sie machte transparent, dass sie wegen ihrer gemeinsamen Kinder dennoch viel Zeit miteinander verbringen würden. Sie verglich die aktuelle Situation damit, „wieder laufen lernen“ zu müssen.

Zuvor hatte die Delmenhorsterin noch ein Foto vom Geburtstags-Ausflug gepostet, der das Paar in die Wüste führte. Der Schnappschuss zeigt den Rapper und das Model, wie sie vor einem gedeckten Tisch stehen – umgeben von rosafarbenem Sand – und in die Kamera lächeln.

Der 47-Jährige äußerte sich am Folgetag in einem Telefoninterview mit der „Bild“: „Ich war unterwegs, als Anrufe und SMS reinkamen. Das war schon ein bisschen wow. Da musste ich mich erst mal hinsetzen.“ Außerdem gab er preis, wie lange das Paar nun schon nicht mehr zusammenwohnt. Der Zeitraum beträgt bereits mehr als drei Monate.