Anthony Scaramucci will angeblich seine 10 Tage im Weißen Haus verfilmen lassen

Erinnert Ihr Euch noch an Anthony Scaramucci? Unter Donald Trump war er Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, für glorreiche 10 Tage. Vom 21. Juli bis zum 31. Juli wurde er zum bizarren Showman im Presseraum des Weißen Hauses. Noch vor seinem offiziellen Amtsantritt (am 15. August) wurde er wieder entlassen, auch weil er am Telefon eines Reporters ausgeflippt ist und mit derben Vokabular um sich warf.

Wie „tmz“ nun berichtet, soll Anthony „The Mooch“ Scaramucci in Verhandlungen mit einem Hollywood-Produzenten stehen. Es geht angeblich um die Filmrechte an Scaramuccis Kurzauftritt. Da dieses Gerücht von „tmz“ kommt, ist es allerdings mit besonderer Vorsicht zu behandeln.

Stoff wäre allerdings genügend da. Innerhalb von nur 10 Tagen hat The Mooch für reichlich Schlagzeilen und Skandale gesorgt. Dazu veröffentlichte er einen Plan, wie Donald Trump populärer werden soll. Mit eigenem News-Channel zum Beispiel. Potenzielle Titel eines „The Mooch“-Films oder einer Mini-Serie: „10 Days in July“ und „Attack of the Swamp Monsters“.