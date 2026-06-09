Ariana Grande: Warum reden alle über ihren Körper – nicht die Tour?

Statt über die „Eternal Sunshine“-Tour spricht das Netz über Grandes Gewichtsverlust & die Trennung von Ethan Slater. Was steckt dahinter?

Ariana Grande eröffnete am 6. Juni ihre „Eternal Sunshine“-Tour. Statt ihrer meistgestreamten Hits wählte sie eine kuratierte Songauswahl, die sich in die Dramaturgie des Abends einfügte. Doch geredet wird nun nicht über ihre stimmliche Kraft oder die neue Tour-Ästhetik mit aufwendigem Bühnenbild. Der Diskurs dreht sich vorrangig um eine Frage: Geht es Ariana Grande gut?

Und ja, Ariana Grande „geht es gut“ – so berichtet es ein Insider der Zeitschrift „People“. Bezieht sich das nur auf ihre Trennung von Ethan Slater – oder auch auf ihre Gesundheit? Und wann sollten wir aufhören, über ihren Körper zu sprechen?

Ein spaltender Diskurs

Auf sozialen Medien stellen Creator:innen ihre „Positions“-Tour den Bildern der Live-Shows von „Eternal Sunshine“ gegenüber. Was auffällt: Ariana Grande hat von ihrem bereits normschönen Körper nochmals deutlich abgenommen. Die Fans machen sich Sorgen: Manche können die Bilder kaum ansehen, ohne dabei in ihre persönliche Geschichte mit Essstörungen zurückversetzt zu werden. Andere Stimmen beruhigen: Es sei nicht Aufgabe der Fans, über das Wohlbefinden eines Stars zu spekulieren. Grande habe ein eigenes Netz aus Freund:innen und Familie, die ihr zur Seite stünden, falls wirklich etwas im Argen sei.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In dieser Diskussion entsteht ein grundlegender Zwiespalt: Man kann sich um die Gesundheit einer Person sorgen und sich gleichzeitig bewusst sein, dass die Fokussierung auf ihren Körper weiteren Schaden anrichten kann. Dennoch bleibt es wichtig, die Botschaft im Blick zu behalten, die jüngere Fans empfangen: Was als besorgniserregend wahrgenommen wird, sollte nicht unkommentiert bleiben. Es kann sonst den Eindruck erwecken, es sei erstrebenswert, diesem Körperbild nachzueifern. So pendelt der Diskurs zwischen zwei Grundsätzen: Ariana Grande nicht auf ihren Körper zu reduzieren – und den starken Gewichtsverlust gleichzeitig nicht zu normalisieren. Die Sängerin bat selbst in einem TikTok-Video darum, ihren Körper nicht zu kommentieren. Das sollten ihre Fans respektieren. Aber was, wenn ein ungutes Bachgefühl bleibt?

Trennung von Slater

Mitten in diesen medialen Diskurs fällt nun eine aktuelle Nachricht: Ariana Grande ist seit drei Monaten von Ethan Slater getrennt. Die Trennung nach drei Jahren Beziehung sei im Guten verlaufen, die beiden „Wicked“-Stars seien noch immer gut befreundet. Die Quelle, aus der das „People“-Magazin diese Informationen bezieht, betont, Ariana Grande „gehe es gut“ – sie sei gerade auf ihre Tour konzentriert.

Auf TikTok wird spekuliert: Ist die nachträgliche Bekanntmachung der Trennung eine PR-Strategie, um die Gespräche von Grandes Gesundheit auf ihr Liebesleben umzulenken? Zugleich löst die Nachricht ein inneres Aufatmen aus: Zu hören, dass es der Sängerin und Schauspielerin gut gehe, überträgt sich auch auf die gesundheitlichen Bedenken.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ob aus strategischem Kalkül oder nicht: Letztendlich haben Ariana Grande und ihr Team entschieden, dass diese Tour für sie sicher und vertretbar ist. Denn fest steht, dass eine Bühnenshow kein Spaziergang ist. Und ihr Umfeld scheint überzeugt: Der 32-Jährigen geht es nach der Trennung von Slater gut.

Ein Nicht-Romantisieren von ungesunden Schönheitsidealen ist zwar wichtig – doch niemand außerhalb ihres engsten Kreises kennt die persönlichen Hintergründe und gesundheitlichen Details hinter Ariana Grandes körperlicher Veränderung.