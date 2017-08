Ein Regenbogen und ein Lächeln sind ein guter Anfang, wenn die Laune steigen soll. Wenn sich zu beidem ein paar catchige Tunes und verträumte Indie-Pop-Gitarren gesellen, haben wir einen Song, mit dem man aus dem Tief wieder rauskommt.

Genau so ein Song kommt jetzt von den Hamburger Jungs Jonathan und Milan, die zusammen als Duo AROMA unterwegs sind, und heißt „Smile Like a Rainbow“. Die beiden lieben Kontraste: In ihren Tracks wechseln sich dezent düstere Klänge mit fröhlichen Sounds ab – Air, MGMT und Phoenix lassen grüßen.

In dem Video gibt es Cocktails am Golfplatz, 80er-Greenscreen-Keyboardeinstellungen und alles was man sonst noch so für ein modernes Hipstervideo braucht. Ironie inklusive.

Mitte Oktober kommt die EP

Unbekannte sind AROMA nicht. Sänger Milan hat etwa 2011 an der Moonbootica-Single „Nobody” mitgewirkt. Außerdem unterstützen beide Sängerin Toksi bei ihren Live-Auftritten. Wer mehr hören will: Am 13. Oktober kommt ihre selbstproduzierte EP BAZAR heraus. Bis dahin könnt Ihr Euch das trashig-charmante Video gleich noch einmal angucken.