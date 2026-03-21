Canyon Lights

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03.05.26

Canyon Lights live in Hamburg
Nochtwache
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05.05.26

Canyon Lights live in Stuttgart
Café Galao
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06.05.26

Canyon Lights live in Dortmund
Subrosa
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07.05.26

Canyon Lights live in Essen
Jugend- und Bürgerzentrum Werden
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08.05.26

Canyon Lights live in Altlandsberg
Buchholz Saloon
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09.05.26

Canyon Lights live in Finowfurt
Luftfahrtmuseum
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