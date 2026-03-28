Charlie Risso

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Aktuelle Konzerte

23.04.26

Charlie Risso live in Grevenbroich
Café Kultus
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24.04.26

Charlie Risso live in Saarbrücken
Terminus
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30.04.26

Charlie Risso live in Wien
Haus der Musik
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02.05.26

Charlie Risso live in Berlin
Zimmer 16
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03.05.26

Charlie Risso live in Hamburg
Stellwerk Harburg
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08.05.26

Charlie Risso live in Magdeburg
Volksbad Buckau
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