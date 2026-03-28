Chris Hopkins

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Aktuelle Konzerte

09.04.26

Chris Hopkins live in Köln
King Georg
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10.04.26

Chris Hopkins live in Ascona
Hotel Ascona, Ascona
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17.04.26

Chris Hopkins live in Bochum
Kunstmuseum
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26.04.26

Chris Hopkins live in Mülheim/Ruhr
Jazzclub, Mülheim/Ruhr
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30.04.26

Chris Hopkins live in Köln
Altes Pfandhaus
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09.05.26

Chris Hopkins live in Aachen
MuFab, Aachen
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15.05.26

Chris Hopkins live in Krefeld
Friedenskirche
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16.05.26

Chris Hopkins live in Lübbecke
Jazzclub, Lübbecke
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17.05.26

Chris Hopkins live in Garbsen
Geschwister-Scholl-Gymnasium Berenbostel, Garbsen
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30.05.26

Chris Hopkins live in Warburg
Kulturforum
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