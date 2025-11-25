Joost Klein

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Zohran Mamdani

Mamdani trifft Trump: Democrats-TikTok nutzt Ski Aggus „Friesenjung“

25.11.2025 

— Katharina Moser

Joost Klein

Keine Ermittlungen mehr gegen ESC-Rüpel Joost Klein

13.08.2024 

— Ralf Niemczyk

Joost Klein

Joost Klein zur ESC-Disqualifizierung: „Lasse mich nicht unterkriegen“

24.05.2024 

— ME-Redaktion

Joost Klein

Der disqualifizierte ESC-Teilnehmer Joost Klein wird wahrscheinlich angeklagt 

14.05.2024 

— ME-Redaktion

Joost Klein

ESC: Neben Nemo erklimmt auch der gesperrte Joost Klein die deutschen Charts

14.05.2024 

— Paul Reinelt

Bambie Thug beim ESC

Ein ESC mit viel Drama: EBU verspricht Aufarbeitung

14.05.2024 

— Sarah Wittrock

Joost Klein

ESC ohne Joost Klein: Niederlande hat nach Ausschluss Beschwerde eingereicht

13.05.2024 

— Paul Reinelt

Nemo live beim ESC 2024
Kommentar

„Putin hätte gekotzt“: Der ESC 2024 queerer, nonbinärer & brisanter denn je

12.05.2024 

— Linus Volkmann

HILVERSUM, NETHERLANDS - FEBRUARY 29: Joost Klein during Joost Klein Eurovision Songcontest's Press Presentation at Studio...

ESC: Joost Klein gesperrt! Deutschland kann nicht mehr 26. werden

11.05.2024 

— Kristina Baum

Es geht los ...
POPKOLUMNE, FOLGE 257

25 (größtenteils) sehr schöne Dinge für 2024: Ein Ausblick in Pop

11.01.2024 

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Ski Aggu und Joost Klein

„Friesenjung“-Rapper Joost Klein vertritt die Niederlande beim ESC

11.12.2023 

— Anna Mörck

Aktuelle Konzerte

02.06.26

Joost Klein live in Hamburg
Alsterdorfer Sporthalle
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07.06.26

Joost Klein live in Frankfurt
Jahrhunderthalle
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08.06.26

Joost Klein live in München
Tonhalle
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12.06.26

Joost Klein live in Berlin
Columbiahalle
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