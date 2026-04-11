Kombynat Robotron

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Aktuelle Konzerte

15.04.26

Kombynat Robotron live in Jena
Kulturbahnhof
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16.04.26

Kombynat Robotron live in Basel
Quarterdeck
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28.04.26

Kombynat Robotron live in Leipzig
Moritzbastei
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29.04.26

Kombynat Robotron live in Berlin
Neue Zukunft
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30.04.26

Kombynat Robotron live in Hamburg
Elbdeich 23
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01.05.26

Kombynat Robotron live in Lübeck
Walli
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26.06.26

Kombynat Robotron live in Thyrnau
Wingersdorf 15, Thyrnau
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18.07.26

Kombynat Robotron live in Wasserburg
Skatepark, Wasserburg
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31.07.26

Kombynat Robotron live in Beelen
Festivalgelände Hörster
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10.10.26

Kombynat Robotron live in München
Backstage
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