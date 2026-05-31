Sandra Hesch

Der Musikexpress 6/2026 mit einem Blick auf 2001 – das Jahr, das uns verändert hat & Dua Saleh, Midge Ure & Lykke Li

Wir schauen 25 Jahre zurück – auf 2001, ein Jahr, das Pop und die Welt bis heute beschäftigt. Wir sprachen mit Dua Saleh über Schauspielerei, Poetry Slams und Pop, mit Midge Ure über Vergangenheit und Zukunft und Lykke Li übers Schlussmachen – diese und weitere Themen im jetzt erschienenen Musikexpress 06/2026.